Kopstuk aanslagen Twin Towers gaat schuld bekennen in ruil voor levenslang

Het veronderstelde brein achter de aanslagen op 11 september in de VS gaat schuld bekennen in ruil voor een levenslange gevangenisstraf. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt na berichtgeving door The New York Times. Khalid Sheikh Mohammed zit al bijna twintig jaar vast in Guantánamo Bay.

Twee handlangers van Mohammed, die eveneens vastzitten in de militaire gevangenis van de VS op Cuba, hebben dezelfde deal gesloten. Door deze keuze ontloopt het drietal berechting in Guantánamo Bay met de doodstraf als mogelijke uitkomst.

De mannen zullen hun schuldbekentis indienen voor een militaire commissie in Guantánamo Bay. Op z'n vroegst zal dat volgende week gebeuren.

Brief aan nabestaanden

"De drie verdachten hebben besloten om alle aanklachten te bekennen, inclusief de moord op 2976 mensen", citeert The New York Times uit een brief van de aanklager aan de nabestaanden van de slachtoffers van de terreuraanslagen. Daarmee werden zij op de hoogte gesteld van de deal.

Op 11 september 2001 doorboorden twee gekaapte vliegtuigen de Twin Towers in New York. Kapers van terreurorganisatie al-Qaida hadden nog twee lijnvluchten overgenomen, waarvan er een op het Pentagon terechtkwam. Het vierde Boeing-toestel stortte neer in de staat Pennsylvania nadat de passagiers in opstand waren gekomen.

Waterboarden

Khalid Sheikh Mohammed wordt door de VS beschouwd als de architect van deze aanslagen. Hij werd in 2003 in Pakistan opgepakt. Vervolgens verbleef hij drie jaar in geheime CIA-gevangenissen in diverse landen, waar hij veelvuldig werd gemarteld.

Om deze reden sleept de zaak tegen Mohammed en andere terreurverdachten al jaren. Er lopen volgens de krant al ruim tien jaar juridische procedures over de vraag hoe rechtmatig of betrouwbaar het verkregen bewijs tegen hen is als gevolg van de martelpraktijken.

Mohammed zou zeker 183 keer zijn gewaterboard, een methode waarbij het voor de gemartelde voelt alsof hij verdrinkt. Er wordt een natte doek over het gezicht gelegd en daarover wordt water gegoten.

De oprichter van al-Qaida, Osama Bin Laden, werd in 2011 door Amerikaanse commando's gedood in Pakistan.