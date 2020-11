Voor het eerst bouwer van phishing-software gearresteerd

De politie heeft in Nederland een man van 19 aangehouden die computerprogramma's zou hebben gemaakt die bij phishing worden gebruikt. Voor zover bekend is het de eerste keer dat zo'n softwarebouwer is aangehouden.

De man wordt ervan verdacht tientallen phishing panels te hebben gemaakt en verkocht. Met die software kunnen criminelen nepwebsites opzetten van banken. In phishingmails worden slachtoffers verleid op een link te klikken, waarna ze naar deze valse sites worden verwezen.

Terwijl de slachtoffers hun inloggegevens van de bank achterlaten, kunnen de gebruikers van het phishing panel meekijken, inloggen op de echte site van de bank en de rekening plunderen. De NOS toonde aan hoe eenvoudig het is om dat soort pakketten online te kopen.

Schermnaam opgedoken

De politie kwam de man op het spoor doordat de naam waaronder hij online actief is opdook in een onderzoek naar een criminele groep die zich met phishing zou bezighouden. Het lukte daarna om zijn identiteit te achterhalen.

Volgens de politie had de 19-jarige bij zijn aanhouding een doorgeladen vuurwapen binnen handbereik. Hij is twee weken geleden gearresteerd in het oosten van het land, maar politie en Openbaar Ministerie hebben dit vandaag pas bekend gemaakt. De opsporingsdiensten denken dat hij mogelijk een ton heeft verdiend met de verkoop van zijn software.