Weer rellen bij betogingen in Engeland na steekpartij, onrustig bij Downing Street

In Londen zijn betogers slaags geraakt met de politie. Duizenden mensen hadden zich verzameld bij de ambtswoning van premier Keir Starmer. Sommigen gooiden met fakkels, glazen flessen en rookbommen naar Downing Street.

Het gaat volgens Britse media om ultranationalistische en radicaal-rechtse betogers en relschoppers. Zij verzamelden zich aan het begin van de avond bij Downing Street en riepen leuzen als "we willen ons land terug", "stop de boten" en "red onze kinderen". Ook zongen ze Engelse voetballiederen.

Volgens een verslaggever van Sky News was de sfeer gewelddadig, maar leek de situatie in de loop van de avond onder controle. Agenten hebben meerdere mensen aangehouden.

English Defence League

Het is de tweede avond op rij dat het onrustig is in het Verenigd Koninkrijk, nadat drie jonge meisjes maandag door een jongen van 17 werden doodgestoken tijdens een dansles in de kustplaats Southport. Bij die steekpartij raakten ook acht andere kinderen en twee volwassenen gewond.

Op sociale media ging al snel een valse naam rond en werd informatie verspreid dat de verdachte van de steekpartij een islamitische asielzoeker is. De politie reageerde daarop en zei dat de verdachte in het Verenigd Koninkrijk is geboren en dat zijn ouders oorspronkelijk uit Rwanda komen. Hij zou voor zover bekend ook geen moslim zijn en geen terroristisch motief hebben.

De onrust die na het steekincident ontstond in Southport werd volgens de lokale politie aangewakkerd door "tuig van buiten de stad" dat erop uit was om te rellen. Het zou gaan om leden van de extreemrechtse English Defence League.

Betogers vielen dinsdagavond de moskee in de kustplaats aan en gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. Meer dan vijftig agenten raakten gewond, acht moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.

Ook vanavond stond de politie klaar in Southport. Agenten en paarden zijn naar de stad gestuurd om nieuwe rellen te voorkomen. Vanuit de regio was versterking opgeroepen.