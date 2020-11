Amsterdamse imam stopt met vrijdagmiddagpreken om bedreigingen

De hoofdimam van de Blauwe Moskee in Amsterdam houdt geen vrijdagmiddagpreken meer. Yassin Elforkani wordt van verschillende kanten bedreigd nadat hij had gezegd dat er wetgeving tegen het beledigen van de profeet Mohammed moet komen.

De hoofdimam zegt gewend te zijn aan doodsbedreigingen. "Dat is niet voor het eerst," zegt Elforkani in Het Parool. "De politie heeft een heel dossier. Maar de laatste paar dagen word ik echt overstelpt met bedreigingen via sociale media en andere kanalen." Hij heeft een collega gevraagd om de belangrijkste preken van de week voorlopig over te nemen.

Elforkani besteedde vorige week vrijdag in zijn preek aandacht aan de gespannen situatie in Frankrijk, waar een jonge moslim een leraar vermoordde die sprotprenten van de profeet Mohammed had getoond.

Volgens AT5 zei de Elforkani de aanslagen te verwerpen "met alles wat ik in me heb". Maar hij vroeg zich ook af waarom het beledigen van Joden "al snel antisemitisme is, terwijl het beledigen van de profeet onder de vrijheid van meningsuiting valt". In dezelfde preek zei de imam dat politiek debat en wetgeving het goede antwoord kunnen zijn op terreur. "Je geeft er een signaal mee af: zo doen we dat in een democratie."

Grondrechten

De Amsterdamse burgemeester Halsema noemde de uitspraak van Elforkani gisteren "onacceptabel". "Onze vrijheid zit verankerd in onze grondrechten en daarop zijn geen compromissen mogelijk", zei ze in de gemeenteraadsvergadering.

Volgens Halsema is kan de vrijheid van meningsuiting niet "een beetje" worden beperkt zodat niemand gekrenkt raakt. "Onze grondrechten en onze vrijheid zijn er voor iedereen en zijn ondeelbaar", benadrukte ze. Op vragen uit de raad zei ze haar mening binnenkort met Elforkani te delen. "Ik ben het zeer met hem oneens."