Zwemmer Corbeau wint verrassend brons op 200 meter schoolslag

Corbeau was in Parijs de enige zwemmer die zowel in de finale van de 100 als 200 school stond. Over twee banen schoolslag eindigde hij maandag als achtste. Die klassering was een zware dobber voor de in het Amerikaanse Santa Cruz opgegroeide schoolslagspecialist. In de series tikte hij aan in 59,04, een tijd die in de finale goed zou zijn geweest voor een zilveren medaille.

In de finale moest Corbeau het doen zonder steun van Kamminga. Die meldde zich dinsdag noodgedwongen af voor de halve finale van de 200 school. In de aanloop naar de series blesseerde de 28-jarige Katwijker zich aan zijn rug, waarmee hij zichzelf mogelijk voor de rest van de Olympische Spelen buitenspel zette. Het is nog onduidelijk of Kamminga aan de start verschijnt van de 4 x 100 meter wisselslag, die zaterdag op het programma staat.