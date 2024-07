Feyenoord met verliespartij richting duel om Johan Cruijff Schaal

Feyenoord heeft de laatste oefenwedstrijd voor de Johan Cruijff Schaal verloren. De bekerwinnaar, die zondag op bezoek gaat bij landskampioen PSV, ging in de eigen Kuip met 3-1 onderuit tegen AS Monaco.

Het is de tweede nederlaag in korte tijd voor de Rotterdammers. Afgelopen zondag was Benfica in Lissabon met 5-0 te sterk voor de ploeg van trainer Brian Priske, de opvolger van de naar Liverpool vertrokken succescoach Arne Slot.

Treffer Ivanusec

Priske liet om uiteenlopende redenen nogal wat spelers buiten de ploeg, maar had wel een basisplaats ingeruimd voor de EK-gangers Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida.

Luka Ivanusec hielp Feyenoord voor rust aan de 1-1, maar in de tweede helft trokken de Monegasken overwinning naar zich toe.