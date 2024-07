Farioli verklaart terugzetten viertal naar Jong Ajax: 'Selectie werd groter en groter'

Bertrand Traoré, de van Villarreal transfervrij overgekomen aanvaller uit Burkina Faso, zit voor het eerst bij de officiële selectie. "Bertrand wordt beter en beter. Morgen zal hij zeer waarschijnlijk wat minuten maken."

Steven Berghuis kwam vorige week tegen Vojvodina als invaller binnen de lijnen. Morgen zou hij kunnen starten, zegt Farioli. "Hij is er klaar voor." De Noorse middenvelder Sivert Mannsverk keert terug van een schorsing.

Bergwijn en Brobbey ontbreken

EK-gangers Steven Bergwijn en Brian Brobbey ontbreken nog. Zij sloten maandag al wel aan bij de training. "Het gaat niet alleen om deze wedstrijd, maar ook om de rest van het seizoen. Daarvoor proberen we ze nu zo fit mogelijk te krijgen en ze weg te houden van onnodige blessures."

Toch ziet Farioli de return tegen Vojvodina als een finale. "Het doel is om door de voorronden te raken. We willen Europees voetbal spelen dit seizoen. Morgen starten we gewoon weer op 0-0 en moeten we zoveel mogelijk proberen aan te vallen. De 1-0-voorsprong die we hebben is niet genoeg."

Ajax scoorde in 7 wedstrijden onder Farioli tot nu toe 14 keer. Vijf keer was Van den Boomen doeltreffend. Farioli, met een lach: "We noemen hem nu Branco van der Bomber." Vrij naar de bijnaam van de Duitse topspits van weleer Gerd Müller. "Die houden we erin, en ik hoop dat hij blijft scoren. Branco is een hele slimme speler, hij weet wanneer hij in de zestien moet verschijnen. En zo willen we ook voetballen: we willen dat de middenvelders de zestien 'aanvallen'."

De wedstrijd tegen Vojvodina wordt gespeeld in de TSC Arena in Backa Topola, omdat het eigen stadion van Vojvodina in de stad Novi Sad wordt verbouwd.

Bij winst of een gelijkspel treffen de Amsterdammers Panathinaikos of Botev Plovdiv. Mocht Ajax verliezen, dan wacht een duel met NK Maribor of Universitatea Craiova in de derde voorronde van de Conference League.