Utrecht roept op niet met kind naar bos te gaan en wil wolf afschieten

De provincie Utrecht en de gemeenten Leusden, Zeist, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug adviseren mensen dringend om niet naar de bossen van de Utrechtse Heuvelrug te komen met kleine kinderen. Ze roepen inwoners en bezoekers op zeer voorzichtig te zijn vanwege een wolf die in het gebied rondloopt.

Vanochtend werd bij Austerlitz een peuter omgeduwd door een groot dier, meldde RTV Utrecht. Het zou om een wolf of een hond gaan. De provincie Utrecht doet onderzoek naar het incident en bereidt een afschotvergunning voor, omdat er rekening mee wordt gehouden dat het om dezelfde wolf gaat die eerder betrokken was bij "incidenten in Leusden met een ander meisje en een hond".

Er is een spoedanalyse van DNA aangevraagd om te bepalen of het inderdaad om dezelfde wolf gaat. "Ervan uitgaande dat het om een wolf ging, zeggen wolvendeskundigen dat er gedrag is vertoond dat atypisch en verontrustend is", schrijft de provincie in een persbericht. Er wordt gesproken over een voornemen tot afschot.

Afschotvergunning 'ondenkbaar'

Omdat de provincie de situatie "dermate ernstig" vindt, is besloten het advies te geven om uit de bossen weg te blijven met jonge kinderen. "We kunnen moeilijk het hele gebied afzetten, dus dan moet het zo", zegt een woordvoerder tegen de NOS.

Stichting De Faunabescherming noemt het "volledig ondenkbaar" dat wolven in Utrecht zouden worden afgeschoten. Dat kan pas als de wolf mensen echt agressief bejegent en "tot nu toe zijn er alleen schrammen gerapporteerd", zegt voorzitter Nico Koffeman tegen persbureau ANP.

Koffeman noemt een afschotvergunning een "kansloze exercitie" en verwijst naar recente uitspraken van het Europese Hof. Dat oordeelde dat de wolf in Spanje en Oostenrijk niet mag worden afgeschoten, mede omdat de bescherming nog versterkt moet worden. De Faunabescherming zegt naar de rechter te stappen als er toch een afschotvergunning voor de wolf wordt verleend.