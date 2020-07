'Eredivisietopscorer Dessers verruilt Heracles Almelo voor Racing Genk'

De Belgische voetballer Cyriel Dessers keert terug naar zijn geboorteland. De 25-jarige spits heeft volgens Het Laatste Nieuws voor vier jaar getekend bij Racing Genk, de club waar hij als jongetje fan van was.

De nummer zes van het afgelopen (vanwege de coronacrisis afgebroken) seizoen in België maakt naar verluidt vier miljoen euro over aan Heracles Almelo. Dessers stond nog tot medio 2022 onder contract in Almelo.

Dessers speelde sinds zijn overgang in 2016 van Sporting Lokeren naar NAC Breda in Nederland. Na één jaar eerste divisie, waarin hij in 36 duels 22 doelpunten maakte, vertrok hij naar eredivisionist FC Utrecht.

De Domstedelingen lieten hem twee seizoenen later naar Heracles Almelo vertrekken, terwijl Adrián Dalmau de omgekeerde route bewandelde.

Topscorer

In het shirt van Heracles maakte Dessers de afgelopen - eveneens afgebroken - competitie vijftien doelpunten, waarmee hij samen met Feyenoorder Steven Berghuis, topscorer in de eredivisie werd.

De zoon van een Belgische vader en een Nigeriaanse moeder ontving in maart een uitnodiging voor het Nigeriaanse elftal, maar door de coronacrisis gingen de geplande interlands niet door.