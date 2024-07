Steenbergen stelt teleur op 100 meter vrij, Schouten naar finale 200 meter schoolslag

Marrit Steenbergen heeft in de finale van de 100 meter vrije slag naast een medaille gegrepen. De regerend wereldkampioene tikte als zevende aan: 52,83.

De Zweedse Sarah Sjöström pakte verrassend het goud in 52,16. Haar laatste zege in een groot internationaal titeltoernooi op de 100 vrij dateerde van 2018, toen ze in Glasgow de Europese titel greep. Nooit eerder was ze de snelste op een mondiaal toernooi over twee banen borstcrawl.

Wel heeft Sjöström met 51,71 al zeven jaar het wereldrecord in handen. Acht jaar geleden, in Rio de Janeiro, was ze de snelste op de 100 vlinder, tweede op de 200 vrij en derde op de 100 vrij. Op dat laatste nummer eindigde ze drie jaar geleden in Tokio als vijfde.

In de La Défense Arena van Parijs was er zilver voor de Amerikaanse Torri Huske (52,29). Het brons ging naar Siobhan Haughey uit Hongkong: 52,33.