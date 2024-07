Oka verovert goud op meerkamp, Nederlanders Schmidt en Rijken spelen bijrol

Turner Shinnosuke Oka heeft in Parijs olympisch goud op de meerkamp voor zich opgeëist. In een spannende finale kwam de Japanner tot 86,599 punten en Oka bleef de Chinezen Zhang Boheng (86,364) en Xiao Ruoteng (86,165) nipt voor.

De Nederlanders Casimir Schmidt en Frank Rijken wisten zich te verbeteren ten opzichte van hun kwalificatie. Schmidt klom vier plekken en werd dertiende, Rijken werd 22ste.

Zhang was de beste in de kwalificatie geweest voor Oka en Daiki Hashimoto, de titelverdediger. De Chinees was nu niet op dreef op vloer, het eerste toestel, en was op inhalen aangewezen.

Hashimoto viel van het paard en werd zesde. Oka won eerder ook al goud met zijn land.