'Gevolgen voor Hamas beperkt, maar liquidatie laat spanning in regio verder oplopen'

Bovendien was Haniyeh belangrijk in het smeden van een eenheid van Palestijnse partijen. Vorige week was hij nog in China om een overeenkomst te sluiten, onder meer met grote rivaal Fatah, de belangrijkste politieke partij op de bezette Westelijke Jordaanoever. "Dit kan ook een poging zijn van Netanyahu om te voorkomen dat er Palestijnse politieke eenheid ontstaat", zegt Dweik.

Haniyeh was een populaire politicus onder veel Palestijnen in zowel Gaza als de Westelijke Jordaanoever. Hij was geliefder dan de huidige president Abbas, die zeer impopulair is, en politiek leider Sinwar. In meerdere steden op de Westoever gingen inwoners vandaag de straat op om hun steun te betuigen aan Haniyeh.

Oplopende spanningen

Israël heeft het gebruik om aanslagen niet op te eisen, en ook dit keer blijft het stil vanuit het land. De liquidatie van Haniyeh past in een lange geschiedenis van Israël die via de geheime dienst politieke vijanden heeft geliquideerd, vaak ook in het buitenland. Gisteren nog werd een hoge commandant van Hezbollah in Beiroet gedood.

Voor de aanslag op Haniyeh heeft Israël gekozen voor een zeer symbolische plek, in de Iraanse hoofdstad Teheran. Daarmee deelt het ook een zware klap uit aan het Iraanse regime, Israëls aartsvijand. Iran steunt groeperingen als Hezbollah in Libanon en de Houthi's in Jemen, die geregeld aanvallen op Israël uitvoeren.

Met de liquidatie van Haniyeh zullen de spanningen in het toch al gespannen Midden-Oosten verder oplopen. Iran zegt wraak te willen voor de aanslag op zijn grondgebied en "de plicht te hebben" om Haniyeh's dood te vergelden, maar heeft naar eigen zeggen niet de intentie om te escaleren.

De Israëlische minister van Defensie Gallant zei dat zijn land niet uit is op een escalatie, maar dat Israël op alles is voorbereid.