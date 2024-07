Discriminatie bij het uitgaan: 'Gebeurt veel vaker dan wordt gemeld'

Exacte cijfers over hoe vaak discriminatie in het uitgaan voorkomt, zijn er niet. Volgens het landelijk rapport Discriminatiecijfers ging vorig jaar 5 procent van de discriminatiemeldingen over de horeca. Maar dat gaat over veel meer dan het uitgaansleven.

Het probleem is waarschijnlijk groter dan uit de cijfers blijkt, zegt Discriminatie.nl, een landelijk meldpunt van verschillende antidiscriminatiebureaus. "Jongeren die te maken krijgen met discriminatie bij het uitgaan weten vaak niet dat ze dit kunnen melden bij ons. Discriminatie melden is erg belangrijk. Want dan pas kunnen we er iets mee doen", zegt preventiemedewerker Naomi Slooter.

Ook tegen NOS Stories zeggen veel jongeren niet te weten waar ze dit kunnen melden. Ook Muhammed deed geen melding van zijn ervaring. "Ik wist niet waar ik het kon melden. Het kwam niet bij me op om dat te doen."

Ook in de vorige maand verschenen Nachtvisie van de gemeente Den Haag wordt discriminatie bij het uitgaan "een groot probleem" genoemd. En Utrecht schreef eerder dat het "te vaak voorkomt", en dat daardoor een "grote groep Utrechts het uitgaansaanbod niet (meer) bezoekt".