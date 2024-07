Duitsland brengt Nederlandse hockeyers eerste nederlaag toe

De Nederlandse hockeyers zijn bij de Olympische Spelen in groep A tegen hun eerste nederlaag opgelopen. Na de ingecalculeerde zeges op Zuid-Afrika en Frankrijk en het gelijkspel tegen Groot-Brittannië ging de ploeg van Jeroen Delmee met 1-0 onderuit tegen Duitsland.

Het duel was net twintig tellen oud toen Oranje al een strafcorner mocht nemen. Jip Janssen koos voor een variant, maar de Duitse keeper Jean-Paul Danneberg had goed het oog in de tip-in van Tjep Hoedemakers.

Vroege achterstand

In plaats van een snelle voorsprong keek Nederland juist tegen een vroege achterstand aan, want twee minuten later al opende Niklas Wellen de score. De Duitse aanvoerder, bij afwezigheid van Mats Grambusch, nam knap de harde pass van Gonzalo Peillat aan, legde Lars Balk en Justen Blok in de luren en schoof de bal onder doelman Pirmin Blaak door: 0-1.