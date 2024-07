Geen regels voor damp uit vapes: 'Totaal geen zicht op wat je binnenkrijgt'

Dat de vapedamp niet wordt gecontroleerd is opvallend. Voor veel andere aspecten van vapes zijn wél regels vastgesteld. Zo mogen ze niet verkocht worden aan minderjarigen en mag er geen reclame voor worden gemaakt.

Omdat vapes zeer populair zijn onder jongeren geldt er sinds 1 januari een verbod op smaakjes en is ook de online verkoop aan banden gelegd. Ook het nicotinegehalte is gereguleerd: een vape mag maximaal 2 milliliter vloeistof (e-liquid) bevatten, en in die vloeistof mag maximaal 20 milligram per milliliter nicotine zitten.

Elk jaar test de NVWA zo'n 100 á 150 vapes en e-liquids. In 2023 werd er 22 keer een vape aangetroffen met een te hoge nicotineconcentratie.

Wel regels voor sigaretten

Bij 'gewone' sigaretten zijn er wél normen voor de hoeveelheid schadelijke stoffen in de rook. "Het verschil is dat je bij een sigaret ongeveer weet hoe die gerookt wordt", legt Croes van het Trimbos-instituut uit.

"Een roker neemt gemiddeld dertien trekjes, we weten hoe diep iemand inademt, et cetera. Maar bij vapes is dat nog onduidelijk. Sommige gebruikers nemen af en toe één trekje, anderen meer, daar zit veel variatie in. Ook omdat de concentraties enorm verschillen. Dat maakt het niet makkelijk vergelijkbaar met een sigaret."

De meeste elektronische sigaretten bevatten bovendien een andere vorm van nicotine dan tabakssigaretten. Daardoor zijn ze makkelijker te roken. Ook wordt de nicotine sneller opgenomen.

"Niemand heeft het geld en de mankracht om zulke testen te doen of te handhaven", zegt longarts De Kanter. "Je moet zoveel variabelen testen. De makkelijkere optie zou zijn om alle wegwerp-e-sigaretten überhaupt te verbieden." Daar is recent een motie voor aangenomen in de Tweede Kamer.

