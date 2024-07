Aantal WW-uitkeringen bij UWV stijgt verder door

Steeds meer mensen vragen een werkloosheidsuitkering aan. In het eerste half jaar van 2024 steeg het aantal WW-uitkeringen naar bijna 168.000. Een stijging van 4,4 procent sinds eind vorig jaar, oftewel zo'n 7000 uitkeringen meer. Dit meldt het UWV.

UWV verwacht dat het aantal dit jaar zal blijven stijgen. Volgens de uitkeringsinstantie past deze stijging bij een economie die het moeilijk heeft. Vorig jaar was er ook al sprake van een stijging. Eind december lag het aantal WW-uitkeringen bijna 8 procent hoger dan een jaar eerder.

'Arbeidsmarkt kan tegen een stootje'

"We zien voor het eerst in lange tijd een duidelijke stijgende lijn", zegt Frank Verduijn van UWV. "Maar het goede nieuws is dat veel mensen relatief snel weer nieuw werk vinden. En de arbeidsmarkt kan wel tegen een stootje."

De arbeidsmarkt is namelijk nog altijd krap. Verduijn: "Er zijn nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden. Niet iedereen komt aan de slag, maar er is nog wel volop werk te vinden."

In het eerste half jaar waren er ook zo'n 129.500 mensen die hun WW-uitkering stopten. Bijna de helft hiervan deed dit vanwege een nieuwe baan.

Meer ontslagaanvragen

Tegelijkertijd steeg het afgelopen half jaar ook het aantal verzoeken van werkgevers om werknemers te ontslaan. Deze toename lijkt sinds halverwege 2023 te versnellen, meldt UWV. Met name in januari dit jaar werden er veel ontslagverzoeken gedaan, ruim 3700.

UWV wijt de toename aan de stijging van faillissementen. Het CBS meldt dat er afgelopen halfjaar 40 procent meer faillissementen werden aangevraagd dan in dezelfde periode vorig jaar.