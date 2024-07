Omroep West bericht enkel 'hoognodige' nog over ADO Den Haag vanwege conflict

Omroep West gaat voorlopig geen live verslag meer doen van wedstrijden van ADO Den Haag vanwege het eerder opgelegde interviewverbod van de voetbalclub. De regionale omroep gaat niet meer naar het stadion of het trainingscomplex en zal alleen nog het "hoognodige" nieuws brengen over de club. Het gaat dan bijvoorbeeld om wedstrijduitslagen.

Afgelopen vrijdag maakte de Haagse voetbalclub bekend niet langer interviews te geven aan Omroep West. Aanleiding is een artikel van de omroep over het afgelopen seizoen van de voetbalclub, waarin volgens de club "meerdere feitelijke onjuistheden" zouden staan.

In het artikel wordt onder meer bericht over spanningen binnen de selectie en onvrede over trainer Darije Kalezic. ADO vindt dat de reputatie van de club geschaad wordt door het artikel. Omroep West zegt dat de club na vragen niet heeft "kunnen of willen aangeven" wat er niet klopt aan het stuk. Gesprekken en bemiddelingspogingen tussen de twee partijen hebben niets opgeleverd.

Betere verstandhouding

Hoofdredacteur Henk Ruijl wil door tijdelijk minder over de club te melden de tijd nemen om de verstandhouding te verbeteren. "Wij kopen rust tot we een beter gevoel hebben en ADO tot het inzicht is gekomen dat deze maatregel een heilloze weg is."

ADO Den Haag zegt dat de omroep nog steeds welkom is bij wedstrijden en trainingen. ADO heeft nog niet gereageerd op het besluit van de omroep.

'Niet prettig'

Ruijl: "Door ADO Den Haag is er een sfeer gecreëerd die niet prettig is. Zeggen dat je welkom bent, maar ondertussen allerlei beperkingen opleggen, dat maakt dat we ons niet meer welkom voelen. Onder die omstandigheden laat ik geen verslaggevers van Omroep West daarnaartoe gaan."