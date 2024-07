Tafeltennisster Eerland kan niet stunten tegen wereldtopper Chen en is uitgeschakeld

Tafeltennisster Britt Eerland is niet voorbij de achtste finales gekomen op de Olympische Spelen. Ze won op knappe wijze de eerste game tegen Chen Meng, titelverdedigster in Parijs en de huidige nummer vier van de wereldranglijst, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen: 11-8, 5-11, 6-11, 4-11, 8-11.

De 30-jarige Eerland, momenteel de mondiale nummer 74, maakte het Chen bij vlagen erg lastig. De even oude Chinese raakte bij enkele verloren punten zichtbaar gefrustreerd, terwijl Eerland stoïcijns bleef spelen. Toch was de Nederlandse over de hele partij niet opgewassen tegen de harde spinballen en het hogere tempo van Chen.

Het was voor Eerland de derde keer dat ze meedeed aan de Olympische Spelen. Acht jaar geleden kwam ze in Rio de Janeiro alleen in actie in het teamtoernooi, terwijl in 2021 in Tokio eveneens de achtste finales het eindstation voor de Schiedamse vormden.