Judoka Van Dijke loopt olympische finale mis, maar strijdt straks wel om brons

Het was de afgelopen dagen tobben met het Nederlandse judo in de Franse hoofdstad, maar Van Dijke, vijfde op de wereldranglijst, wist zich aan de malaise te onttrekken door als eerste uit het Oranje-kamp het finaleblok te halen.

Hernia

De vorig weekend 29 jaar geworden judoka uit Heeswijk-Dinther kampte dit seizoen tot twee keer toe met een hernia en stond daardoor weinig op mat. De vorm is echter op tijd terug bij de tweevoudig Europees kampioene.

Ze had in de eerste ronde een bye en was daarna op ippon te sterk voor de Bosnische Aleksandra Samardzic. Daarna zette Van Dijke in de kwartfinale tegen de Japanse Saki Niizoe al snel de waza-ari op het bord die haar aan de zege hielp.

Tegen Matic, die eerder in het toernooi te sterk was voor de sinds dit jaar voor Italië uitkomende Kim Polling, was geen kruid gewassen. In maart moest Van Dijke zich ook al tegen de Kroatische gewonnen geven in de finale van het grandslamtoernooi in het Georgische Tbilisi.