Judoka Van Dijke grijpt in troostfinale naast olympische medaille

Sanne van Dijke is er net niet in geslaagd om een medaille te pakken op de Olympische Spelen. In de de klasse tot 70 kilogram verloor ze in de strijd om het brons van de Belgische Gabriella Willems.

Een fikse tegenvaller voor de winnares van het brons in Tokio drie jaar terug, want de vijf eerdere confrontaties met Willems had ze allemaal gewonnen. Nu liep ze al snel tegen een waza-ari aan en die achterstand wist Van Dijke niet meer weg te werken.

Operatie

Natuurlijk was de teleurstelling groot, maar Van Dijke is na een zware aanloop naar de Spelen vooral ook trots op haar prestatie. "Ik heb zeven weken geleden een operatie aan een hernia gehad", vertelde ze na de partij. "Ik ben heel trots dat ik tot hier ben gekomen. Het is heel zuur dat ik naast brons grijp, maar het is voor nu oké."