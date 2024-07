Waterpolosters ondanks verlies in zinderende shoot-out tóch naar kwartfinales

De Nederlandse waterpolosters hebben zich ondanks een nederlaag geplaatst voor de kwartfinales op de Olympische Spelen. Het duel met Australië eindigde in een 7-7 gelijkspel, waarna de zinderende strafworpenserie met 7-8 verloren ging.

Oranje had het in Parijs lastig met Australië, dat na driekwart wedstrijd op een 5-6 voorsprong stond. In een sterk slot maakte de Nederland toch nog gelijk, waarna in een shoot-out de winnaar bepaald werd. Na een lange serie trok Australië aan het langste eind.

Het gelijkspel levert nog wel één punt op, waardoor Nederland in groep A niet meer te achterhalen is door China en zeker is van een plek in de kwartfinales. Dat was vooraf al haast een formaliteit, want vier van de vijf ploegen in de groep gaan door naar de knock-outfase.