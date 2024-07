Ruim veertig boetes voor filmen gekantelde vrachtwagen op A28

Direct na het ongeluk ontstond file in beide richtingen. Aan de andere kant van de snelweg gingen mensen langzamer rijden om het ongeluk te bekijken of beelden te maken. "Dit is strafbaar en beperkt de veiligheid van andere weggebruikers", schreef de politie vanochtend op X.

Weg tot avond dicht

De A28 richting Amersfoort is nog tot de avond dicht. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat het bergen van de vrachtwagen langer duurt dan normaal vanwege de lading schoonmaakmiddelen: "Anders valt dat allemaal op de grond en kun je weer opnieuw beginnen".

Naar verwachting is de weg om 20.00 uur weer vrij.