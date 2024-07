Tennissers Schuurs en Koolhof naar halve finale gemengd dubbel in Parijs

Demi Schuurs en Wesley Koolhof hebben in het gemengd dubbelspel van het olympisch tennistoernooi de halve finales bereikt. Met een spannende supertiebreak won het Nederlandse duo in Parijs op de banen van Roland Garros van de Italianen Andrea Vavassori en Sara Errani: 6-7 (4), 6-3, 11-9.

Nederland won ooit één olympische medaille in het gemengd dubbelspel. In 1924 werden Henk Timmer en Kea Bouwman, eveneens in Parijs, derde.

In de halve finale wacht ofwel het Chinese koppel Wang/Zhang ofwel het Australische duo Perez/Ebden. De kwartfinale tussen die teams wordt vanavond gespeeld.