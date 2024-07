Goud dubbelvier als 'signaal' naar Nederlandse roeiploeg: 'Pak wat je pakken kan'

Roeien is teamsport, maar in de dubbelvier zaten ook enkele individuele hoogtepunten. Want waar Karolien Florijn in de skiff (eenpersoonsboot) de grote favoriet is voor de olympische titel, is broer Finn Florijn net even eerder olympisch kampioen.

"Jaha! Dat had ik zelf ook nog niet verwacht, maar dat is wel lekker", lachte Florijn. "Heel speciaal. In je bed lig je te malen en als het dan eindelijk voorbij is... Zo heerlijk."

Wieten meest succesvolle olympische Nederlandse roeier

Voor Wieten was het goud ook extra speciaal: de 30-jarige Amsterdammer is nu de succesvolste Nederlandse olympische roeier ooit. Na brons in Rio (2016) en goud in Tokio (2021) won Wieten in Parijs zijn derde olympische medaille. Wieten stamelde wat toen hij het hoorde. Florijn hielp een handje: "Dat is echt heel bijzonder hoor, kan ik je vertellen. Heel vet."

"Het voelt nog een beetje raar", grinnikte Wieten bescheiden. "Maar laten we eerlijk wezen: met de groep die eraan komt, gaat het niet lang zo zijn."

Met vijf wereldtitels en drie zilveren medailles op de afgelopen WK in 2023 is de Nederlandse roeiploeg beter dan ooit. Ook in Parijs tonen ze al vier dagen uitstekende vorm.