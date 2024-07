Oud-presentator BBC Edwards bekent bezit kinderporno

De voormalige BBC-nieuwspresentator Huw Edwards heeft in een Londense rechtbank schuld bekend aan drie aanklachten tegen hem over het bezit van kinderporno. Deze afbeeldingen werden volgens de officier van justitie tussen december 2020 en augustus 2021 via WhatsApp naar Edwards gestuurd door een volwassen man.

De afbeeldingen behoren volgens de aanklachten tot drie categorieën. Bij beelden van categorie A gaat het om kinderporno: hierop zijn volgens Sky News penetrerende seksuele handelingen te zien, of seksuele handelingen met een dier of sadisme. Bij Edwards werden dit soort foto's gevonden met kinderen tussen de 13 en 15 jaar oud, en twee bewegende beelden van een kind dat vermoedelijk tussen de 7 en 9 jaar oud is.

Bij afbeeldingen van categorie B zijn geen penetrerende seksuele handelingen te zien, en afbeeldingen van categorie C bevatten geen seksuele activiteiten. Edwards had op WhatsApp zeven foto's in de categorie A, twaalf in de B-categorie en 22 in de C-categorie.

In de rechtbank bevestigde de 62-jarige Edwards alleen zijn naam, adres en geboortedatum, en hij erkende schuldig te zijn aan de drie misdrijven.

'Niet zelf gemaakt'

De advocaat van Edwards, Philip Evans, zei dat er geen aanwijzingen zijn dat de voormalige nieuwslezer de afbeeldingen zelf heeft gemaakt, schrijft Sky News. De afbeeldingen stonden volgens de advocaat alleen in zijn WhatsApp-account.

Hij zei dat Edwards geen foto's bewaarde of verzond en ook nergens anders afbeeldingen vandaan haalde. Maar juridisch is ook het openen, downloaden en opslaan van een afbeelding strafbaar.

Bekend tv-gezicht

Edwards werd in november gearresteerd. Hij was lange tijd een van de bekendste gezichten op de Britse televisie: hij werkte veertig jaar voor de BBC en kondigde onder meer de dood aan van koningin Elizabeth in 2022. Verder was hij de anchorman van belangrijke uitzendingen rondom verkiezingen, de Olympische Spelen in Londen van 2012 en koninklijke huwelijken.

De BBC schorste Edwards een jaar geleden nadat meerdere jongeren hem hadden beschuldigd van seksueel wangedrag. In april nam hij ontslag bij de omroep op "medisch advies".