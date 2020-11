Russische tijdcapsule spoelt al na twee jaar aan op Iers strand

"Eerst waren we bang om hem op te pakken, omdat we dachten dat er misschien een bom in zat", zeggen Sophie Curran en Conor McClory. "Toen we goed keken zagen we een Russische inscriptie." Ze namen een foto en stuurden die naar de broer van Conor die een Russische vriend heeft. Die zei dat het een tijdcapsule was.

De brieven zijn nog niet vertaald, maar onder een ervan stond de naam van een Instragram-blogger uit Sint-Petersburg, eveneens een surfer. Sophie nam contact op en deze Sveta vertelde dat de capsule van een Russische Noordpoolexpeditie afkomstig was die in 2018 met de ijsbreker naar de Noordpool was gevaren.

De afzenders hadden de capsule in het ijs achtergelaten. Ze dachten dat het met de opwarming van de aarde wel 30 tot 50 jaar kon duren voordat hij zou worden gevonden. Nu de capsule al na twee jaar 4000 kilometer verder is aangespoeld, blijkt dat het ijs dus veel sneller smelt dan de deelnemers aan de expeditie hadden gedacht.

Geschrokken

Sophie en Conor zijn geschrokken van wat ze van Sveta hoorden. "Dit betekent dat het ijs heel snel smelt, wat beangstigend is. De klimaatverandering houdt ons bezig. We hopen dat iedereen die ons verhaal hoort, zijn best doet om de verandering tegen te gaan, ook al is het nog zo weinig."