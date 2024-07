Vanavond op tv: Hamasleider gedood in Iran • Serie massatoerisme: Ameland •

Zomerserie massatoerisme: Ameland

In steden in heel Europa zorgen toeristen voor problemen. In deze zomerserie zoomen we in op plekken in Nederland die tegen de grenzen van het toerisme aan lopen. Vandaag gaan we naar Ameland, waar maatregelen worden genomen om het toerisme te beperken. In een dorp aan de overkant van de Waddenzee smachten ze juist naar meer toerisme.