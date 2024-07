Hassan hakt knoop door: ze loopt in Parijs marathon, 5.000 en 10.000 meter

Sifan Hassan komt bij de Olympische Spelen in Parijs uit op de 5.000 meter en 10.000 meter op de baan en de marathon op de weg. Dat heeft de Nederlandse atlete woensdagmiddag laten weten.

Het is een keer voorgekomen dat een atleet op die drie afstanden goud won op dezelfde Spelen. Dat was de Tscjech Emil Zátopek in Helsinki 1952.

Lang was het onduidelijk op welke afstanden Hassan in actie zou komen. De geboren Ethiopische kwalificeerde zich op vier afstanden voor Parijs. Van die vier laat ze nu de 1.500 meter schieten.

Net als drie jaar geleden in Tokio maakte ze pas kort voor de start van het olympisch atletiekprogramma haar definitieve missie bekend.

Eerste de 5.000 meter

Haar keuzes zorgen ervoor dat Hassan op vrijdag voor het eerst in actie komt, in de series van de 5.000 meter. De finale van de 5.000 meter is op maandagavond 5 augustus. Vier dagen later staat de finale van de 10.000 meter op het programma.

Op 11 augustus, de slotdag van de Spelen, wordt de olympische marathon gehouden. Hassan zal dan om 08.00 uur aan de start verschijnen.