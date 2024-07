Hassan hakt knoop door: ze loopt de 5.000 en 10.000 meter en de marathon

Haar keuzes zorgen ervoor dat Hassan op vrijdag voor het eerst in actie komt, in de series van de 5.000 meter. De finale van de 5.000 meter is op maandagavond 5 augustus. Vier dagen later staat de finale van de 10.000 meter op het programma.

Op 11 augustus, de slotdag van de Spelen, wordt de olympische marathon gehouden. Hassan zal dan om 08.00 uur aan de start verschijnen.

Spraakmakend

Drie jaar geleden koos Hassan in Tokio voor een opzienbarende missie. Ze ging in Japan op jacht naar drie olympische titels. Ze combineerde daar de 1.500, 5.000 en de 10.000 meter.

Op de 5.000 en 10.000 meter snelde ze indrukwekkend naar goud, op de 1.500 meter moest ze het na een val in de series uiteindelijk doen met een bronzen medaille.

Op weg naar Parijs 2024 zocht de veelzijdige atlete, die sinds 2013 voor Nederland uitkomt, een nieuwe uitdaging. Die vond ze in de marathon. Haar debuut op de klassieke afstand was spraakmakend. In april 2023 snelde ze in Londen in 2.18.33 naar de winst, nadat ze onderweg een paar keer had moeten stoppen.