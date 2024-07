Nederlandse Bristol-winkels gaan dicht, honderden banen weg

Voor de tachtig winkels van Bristol in Nederland is geen toekomst. Dat bevestigt de schoenenketen na uitspraken van de ceo in de Vlaamse zakenkrant De Tijd. Het moederbedrijf van de keten zit al langere tijd financieel zwaar weer. Voor de Belgische winkels is nu een koper gevonden.

De Nederlandse vestigingen vallen echter buiten de overname, bevestigt moederbedrijf Euro Shoe tegenover de NOS. Om de schulden af te lossen, begon Bristol eerder al een uitverkoop in België en Nederland. "Maar de opbrengst hiervan zal onvoldoende zijn om aan alle schulden te voldoen." Wie de Belgische winkel overneemt, kan het bedrijf nog niet melden.

Momenteel wordt het concern nog via een speciale regeling beschermd tegen schuldeisers, een soort Belgische variant van de Nederlandse WHOA-procedure. In zo'n procedure krijgen bedrijven iets meer tijd om hun schulden weg te werken, om zo een faillissement te voorkomen.

Euro Shoe zegt dat die bescherming op 7 september afloopt en uiterlijk een maand kan worden verlengd. Daarna valt zo goed als zeker het doek voor het moederconcern, en daarmee ook voor de Nederlandse Bristol-dochter.

In Nederland werken nog ongeveer 400 mensen in de vestigingen. Het personeel wordt momenteel geholpen om elders een nieuwe baan te vinden, onder meer met training voor sollicitaties. Verschillende huurcontracten zouden al zijn opgezegd en negentig mensen zouden zelf al zijn vertrokken.

Bond geschrokken

Vakbond CNV reageert geschrokken. "Veel is op dit moment nog onduidelijk. Maar het ziet er niet goed uit", laat CNV aan persbureau ANP weten. "Voor de werknemers is dit een onzekere tijd. Ze weten niet of hun salaris straks nog wel binnenkomt, terwijl vaste lasten als huur en hypotheek intussen wel allemaal doorlopen."

Volgens de bond is de situatie bij Bristol "het zoveelste drama in de winkelstraat, die klap na klap ontvangt." Vorig jaar gingen al elektronicawinkel BCC en koopjesketen Big Bazar failliet. Recent kwam daar kledingwinkel Esprit bij.

Bekend is dat Bristol, zoals wel meer ketens, al jaren financieel niet goed loopt. De coronacrisis duwde de keten dieper in de problemen.