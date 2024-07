Nederlandse Bristol-winkels gaan dicht, 500 banen weg

Voor de 80 Nederlandse winkels van Bristol is geen toekomst. Dat zegt de ceo van de schoenenketen in de Vlaamse zakenkrant De Tijd. Via een reddingsplan wordt geprobeerd de keten te redden, maar de Nederlandse vestigingen vallen daar buiten.

"Ze hangen af van de Belgische organisatie, die failliet zal gaan, en hebben losstaand geen toekomst', zegt ceo Elise Vanaudenhove van moederbedrijf Euro Shoe Group in De Tijd. Voor de NOS is het bedrijf, met in totaal 200 winkels, niet direct bereikbaar voor commentaar.

Het betekent dat 500 mensen hun baan verliezen. 'We zijn al winkels aan het sluiten en mensen vertrekken spontaan", zegt Vanaudenhove. Volgens haar zijn er nog 300 mensen aan de slag.

Bond geschrokken

Vakbond CNV reageert geschrokken. "Veel is op dit moment nog onduidelijk. Maar het ziet er niet goed uit", laat CNV aan persbureau ANP weten. "Voor de werknemers is dit een onzekere tijd. Ze weten niet of hun salaris straks nog wel binnenkomt, terwijl vaste lasten als huur en hypotheek intussen wel allemaal doorlopen."

Volgens de bond is de situatie bij Bristol "het zoveelste drama in de winkelstraat, die klap na klap ontvangt." Vorig jaar gingen al elektronicawinkel BCC en koopjesketen Big Bazar failliet. Recent kwam daar kledingwinkel Esprit bij.

Bekend is dat Bristol, zoals wel meer ketens, al jaren financieel niet goed loopt. De coronacrisis duwde de keten dieper in de problemen.