Dramatische ontknoping voor roeisters dubbelvier: nét geen goud maar zilver

De teleurstelling over het nipt gemiste goud zal groot zijn, maar tegelijkertijd mogen de vrouwen trots zijn op zilver. Dat Youssifou, Dullemans, De Jong en Paulis een medaille pakken is een knappe prestatie, omdat zij pas een jaar in deze samenstelling roeien.

Op de afgelopen WK in Belgrado pakten zij direct een zilveren medaille, toen ook vlak achter Groot-Brittannië. Als tweede van de wereld hoopten de vrouwen dat zij de regerend wereldkampioen in de olympische finale konden verrassen. Het zag er lang naar uit dat het ging lukken.