Roeiers dubbelvier maken status waar met olympisch goud, eerste Nederlandse medaille

Van Lierop had kort voor zijn overstap verrassend EK-goud gewonnen in de skiff en kwam als extra motor naar de dubbelvier. Florijn, zoon van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn (1988, 1996) en broer van skiffeuse Karolien Florijn, had ook een skiffverleden en stapte een jaar eerder al over naar de viermansboot. Met succes.

Voor Wieten was het goud een speciale: de 30-jarige Amsterdammer is nu de succesvolste Nederlandse olympische roeier ooit. Na een bronzen (Rio 2016) en gouden medaille (Tokio 2021) pakte Wieten in Parijs zijn derde olympische medaille.

De olympische medaille is ook een nieuwe bekroning van het werk van bondscoach Meenhorst, die sinds 2016 de leiding heeft over de Nederlandse vloot. In aanloop naar de EK van 2019 introduceerden hij een andere manier van trainen bij onder anderen de mannen-dubbelvier.

De aanpak met verhoogde trainingstijden over langere afstanden, zonder dat roeiers op hun snelst hoefden te gaan om uithoudingsvermogen te trainen, werkte. Het leverde op de WK van 2023 een voorlopig hoogtepunt op van vijf wereldtitels en twee zilveren medailles.