Wereldkampioene Schouten naar halve finales, Van Westering uitgeschakeld

Kai van Westering kon niet voor een verrassing zorgen. De 20-jarige Nederlander eindigde als zesde in zijn serie van de 200 meter rugslag, in een tijd van 1.58,99.

Aangezien er in de eerste en derde serie ook een aantal zwemmers sneller was dan Van Westering, was zijn tijd niet genoeg om om de halve finale te halen. Daarmee zitten de Spelen er voor hem op.