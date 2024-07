Van 't End direct uitgeschakeld op laatste Spelen, Van Dijke naar kwartfinales

Bij de vrouwen schakelde Van Dijke de Bosnische Samardzic uit. Ze nam haar na ruim drie minuten in de houdgreep, waar Samardzic niet meer aan kon ontsnappen. Na twaalf seconden tikte ze af.

Van Dijke heeft openlijk uitgesproken goud te willen winnen in Parijs, nadat ze in Tokio brons had gewonnen. Ze is tweevoudig Europees kampioen en werd in 2022 derde op het wereldkampioenschap.

Haar voorbereiding op deze Spelen werd echter verstoord door twee hernia's, waar ze begin dit jaar last van had. Ze kon er zelfs niet door lopen. Het is daardoor onduidelijk hoe goed ze in vorm is, al won ze haar eerste partij wel overtuigend.