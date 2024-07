Judoka Van Dijke bereikt halve finales, Van 't End uitgeschakeld op laatste Spelen

Van Dijke vocht in de kwartfinale tegen de Japanse Saki Niizoe, de nummer zes van de wereldranglijst. De Nederlandse had vanaf moment één het overwicht en wierp haar tegenstander halverwege de wedstrijd op haar zij: waza-ari.

De Brabantse had een punt voorsprong en Niizoe had intussen ook al twee straffen verzameld. De Japanse kon in het restant van de wedstrijd geen vuist meer maken, waardoor Van Dijke naar de halve finale ging.

Eerder won ze in de achtste finale van de Bosnische Aleksandra Samardzic met ippon na een geslaagde houdgreep.