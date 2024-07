Europese Unie erkent verkiezingsuitslag Venezuela niet

De Europese Unie accepteert de verkiezingsuitslag in Venezuela niet totdat alle stemmen geteld zijn. Dat zei EU-buitenlandchef Josep Borrell op een persconferentie.

De officiële kiescommissie van Venezuela riep afgelopen zondag zittend president Maduro uit tot winnaar van de verkiezingen. Volgens de commissie heeft de socialist Maduro 51 procent van de stemmen gekregen en kan hij beginnen aan zijn derde termijn als president. De oppositie heeft volgens de kiescommissie 44 procent van de stemmen gekregen, maar de tellingen zijn niet openbaar gemaakt.

De oppositie zegt dat deze uitslag niet klopt. Meerdere peilingen en tellingen bewijzen volgens de oppositiepartijen dat hun gezamenlijke presidentskandidaat, Edmundo González, de eigenlijke winnaar van de verkiezingen is; hij zou 70 procent van de stemmen hebben gekregen. De oppositie heeft bij verschillende stembureaus tellingen opgevraagd die zouden uitwijzen dat González flink op voorsprong stond.

Borrell zegt dat de kiescommissie de winst voor Maduro heeft uitgeroepen terwijl nog maar 80 procent van de stemmen was geteld. Hij noemt de telling van de oppositie een "aanvullende reden om de resultaten niet te accepteren" en zegt dat de verkiezingsuitslag volledig en onafhankelijk geverifieerd moet worden.

De uitnodiging van de kiescommissie aan de EU om waarnemers toe te laten bij de verkiezingen werd ingetrokken. De Europese Unie overweegt mogelijke vervolgstappen als de volledige uitslag beschikbaar is. Wat voor stappen dit kunnen zijn, is niet bekend.

Kiescommissie op de hand van Maduro

Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), een samenwerkingsverband van 35 staten op het Amerikaanse continent, erkent de uitslag niet. Volgens de organisatie bewijst het handelen van de kiescommissie dat deze op de hand van Maduro is.

Onder meer de Argentijnse president Milei en de Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken hebben hun twijfel uitgesproken over de uitslag van de verkiezingen, evenals de Amerikaanse minister Blinken.

Venezuela stapte in 2017 uit de AOS omdat president Maduro boos was over de druk van meerdere landen om politieke gevangen vrij te laten en verkiezingen te houden. De AOS heeft vandaag in Washington spoedoverleg over de verkiezingsuitslag.

Betogers aangevallen

In verschillende steden zijn demonstranten de straat op gegaan om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag, waarbij betogers en politieagenten slaags met elkaar zijn geraakt. Volgens lokale mensenrechtenorganisaties zijn hierbij elf doden zijn gevallen.

President Maduro besloot daarop het leger en de politie te laten patrouilleren om meer ongeregeldheden te voorkomen. Persbureau Reuters schrijft dat volgens ooggetuigen op sommige plekken betogers zijn aangevallen door de politie.