Dessers tekent voor vier seizoenen bij Racing Genk

Zijn transfer hing al even in de lucht, maar is nu definitief. Cyriel Dessers vervolgt zijn carrière bij het Belgische Racing Genk, de club waar hij als jongetje al fan van was. De 25-jarige spits heeft een overeenkomst voor vier seizoenen getekend.

Dessers kwam in het voorbije (vanwege de coronacrisis vroegtijdig afgebroken) eredivisieseizoen als spits van Heracles Almelo tot vijftien doelpunten. Hij werd daarmee, met Feyenoorder Steven Berghuis, gedeeld topscorer.

"Nu ben ik klaar. Nu ben ik waar ik wil zijn", zegt Dessers in een reactie op de website van zijn nieuwe club.

Nog één jaar contract

Genk, de nummer zes van het afgelopen seizoen in België, maakt naar verluidt vier miljoen euro over aan Heracles. Dessers stond nog tot medio 2022 onder contract in Almelo.

Voor zijn periode bij Heracles speelde Dessers twee seizoenen voor FC Utrecht, dat hem in 2017 had overgenomen van NAC Breda.

De zoon van een Belgische vader en een Nigeriaanse moeder ontving in maart een uitnodiging voor het Nigeriaanse elftal, maar door de coronacrisis gingen de geplande interlands niet door.

In april vertelde Cyriel Dessers over het afgebroken seizoen en zijn gedeelde eerste plaats op de topscorerslijst.