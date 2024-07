Toekomst van bussenbouwer Ebusco onzeker na weer slechte cijfers

Na weer een teleurstellend eerste half jaar staat de toekomst van elektrische bussenbouwer Ebusco op het spel.

Het bedrijf noemt in de rapportage over het eerste halfjaar een aantal onzekere factoren, waaronder de vraag of het geld kan ophalen bij externe financiers. Dat is wel nodig om te kunnen doorgaan met bussen bouwen, en dus omzet maken. Het bedrijf werkt aan een herstelplan.

De in Deurne gevestigde onderneming blijft last houden van logistieke en operationele problemen. Eerder besloot het bedrijf weer in China bussen te gaan assembleren. Dat levert vanwege opstartproblemen nog niet op wat ervan verwacht werd.

Mede hierdoor valt de productie tegen en komt er minder geld binnen. De eerste zes maanden van dit jaar leverde Ebusco 98 bussen af. Eind 2025 moeten dat er tussen de 40 en 50 per maand zijn.

Over een omzet van 38 miljoen euro noteert de elektrische bussenbouwer een verlies van bijna 65 miljoen euro.