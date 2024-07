Inflatie loopt op naar 3,7 procent

De inflatie is afgelopen maand wat opgelopen. De prijzen waren gemiddeld 3,7 procent hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Vorige maand was de inflatie nog 3,2 procent.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend in een eerste berekening. Volgende week komt het definitieve cijfer.

Vooral producten in de categorie voedsel, drank en tabak stegen in prijs. Die waren gemiddeld zo'n 5,4 procent duurder dan een jaar geleden. En de prijzen van diensten, zoals kapper en horeca, stegen gemiddeld met 5,7 procent. Energie bleef ongeveer gelijk in prijs.

De afgelopen maanden schommelde de inflatie rond en onder de 3 procent. Ook in de Eurozone bleef de inflatie redelijk stabiel, rond de 2,5 procent.

Positieve verwachtingen

De Europese Centrale Bank verlaagde daarom in juni de rente voor het eerst in jaren, van 4 naar 3,75 procent. De inflatie was gedaald en ze hadden positieve verwachtingen voor de toekomst.

In september volgt een nieuw rentebesluit van de ECB. Voor dat besluit zijn de inflatiecijfers voor de eurozone van belang. Die cijfers over juli komen later vanochtend.