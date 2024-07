Pleisterwerk blijft barsten in woningen Voorhout, bewoners moeten weg

De bewoners van negentien sociale huurappartementen in Voorhout moeten weg omdat er scheuren in hun huis zitten. Volgens de woonstichting is voor de relatief nieuwe woningen het verkeerde bouwmateriaal gebruikt. Het complex gaat mogelijk tegen de vlakte, meldt Omroep West.

De woningen aan de Mozartlaan in het Zuid-Hollandse dorp zijn in 2016 gebouwd. Niet lang daarna ontstonden de eerste problemen. Overal begon het stucwerk te barsten en te bobbelen. Tegels braken af, het behang liet los.

"We zaten een keer te eten met het gezin toen we een enorm lawaai hoorden. Bleek er vlak bij ons in de woonkamer een hele voeg uit de muur te zijn gekomen", aldus een bewoonster. "We zijn hier regelmatig het witsel aan het opvegen omdat weer stucwerk loslaat door de spanning op de muren."

Krimpen en uitzetten

Woonstichting Stek heeft herhaaldelijk reparaties uitgevoerd, maar concludeert nu dat dat geen zin meer heeft. "Onder andere het pleisterwerk barst en na herstel barst het opnieuw", zegt bestuurder Joke van den Berg. "We hebben uitvoerige onderzoeken laten uitvoeren. Hieruit kwam naar voren dat het bouwmateriaal blijft krimpen en uitzetten."

Bij de bouw is gebruik gemaakt van zogenoemde eco-blokken. Dat zijn blokken van 80 bij 60 centimeter, gemaakt van cement, zand en cellenbetongranulaat, een gerecycled betonproduct. Het gebruik van eco-blokken is niet ongebruikelijk in de bouw, maar wel in deze samenstelling.

Uit de onderzoeken blijkt dat de eco-blokken blijvend krimpen en uitzetten. Ook kunnen ze extreem veel vocht uit de lucht opnemen en dit weer afgeven bij droge omstandigheden, als een soort spons.

Andere woning

Hoewel de situatie niet onveilig zou zijn, is de bewoners inmiddels verteld dat ze binnen anderhalf jaar moeten verhuizen. De huurders worden geholpen bij het vinden van een andere woning, laat Stek weten.

De bouwer van de woningen, H&B Bouw uit Voorhout, wil geen commentaar geven. Uit de onderzoeken van woonstichting Stek is inmiddels wel duidelijk dat bij de bouw van andere, vrijwel identieke woningen in dezelfde buurt in Voorhout, bouwmateriaal van een andere samenstelling is gebruikt.