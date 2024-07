Bijna-dove volleyballer Smith staat op vierde Spelen: 'Gaaf om inspiratiebron te zijn'

Smith vertelt daar wel bij dat het in een lawaaiige hal, en dat is de olympische hal in Parijs zeker, nog net wat lastiger is voor hem. "Maar uiteindelijk zijn we allemaal topatleten, dus vinden we echt wel een manier om ermee om te gaan."

Rolmodel

De 39-jarige routinier is langs de kant behoorlijk aanwezig. Met gebaren en bewegingen geeft hij aanwijzingen aan de zes in het veld. Met succes, want de Amerikanen slepen na een zinderende wedstrijd de zege uit het vuur. Hoewel hij nu niet in actie kwam, verwacht hij dit toernooi nog zeker belangrijk te gaan zijn voor het team met al zijn ervaring.

Maar ook al is zijn bijdrage in het veld tot nu toe beperkt, Smith is de laatste jaren wel uitgegroeid tot rolmodel voor doven en slechthorenden.

"Gehoorverlies wordt vaak als een handicap gezien. Maar ik wil aantonen dat je niet moet kijken naar de dingen die je niet kan, maar naar de dingen die je wel kan. Het is heel gaaf een inspiratiebron te kunnen zijn voor de jongere generatie."