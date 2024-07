Internationale politici lanceren plan om Taiwan weer bij VN te krijgen

IPAC, kritisch op China's groeiende macht

De Interparlementaire Alliantie inzake China (IPAC) is een samenwerking tussen parlementsleden uit verschillende landen die zich kritisch opstellen tegenover China.

IPAC is in 2020 opgericht, aan het begin van de coronapandemie en in de hoogtijdagen van China's aanvallende diplomatieke communicatie-offensief, de zogeheten wolf-warrior-diplomatie.

IPAC begon met leden uit acht landen. Inmiddels hebben parlementsleden uit veertig landen zich aangesloten. Deze week kwamen daar deelnemers bij uit Taiwan, Colombia, Irak, Malawi, de Salomonseilanden, Gambia en Uruguay bij.

Nederlandse leden zijn Tom van der Lee en Kati Piri (GroenLinks-PvdA) en Jan Paternotte (D66). Die laatste is deze week aanwezig in Taipei.