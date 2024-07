Water in Seine test schoon genoeg, triatlon toch begonnen

De triatlon voor mannen en vrouwen op de Olympische Spelen in Parijs gaat vandaag door. Bij de laatste test is de waterkwaliteit goed genoeg gebleken, zo melden de organisatoren. Eerder waren de wedstrijden nog uitgesteld vanwege de gebrekkige kwaliteit van het water in de rivier.

De vrouwen zijn om 08.00 uur gestart, de mannen om 10.45 uur.

Er zaten onder meer te veel bacteriën in het water na de grote hoeveelheid regen van afgelopen weekend. Eerder werden de trainingen van de triatleten op zondag en maandag geschrapt vanwege het vervuilde water, dat besmet is met E. coli- en enterococci-bacteriën.

Maar nu is het water schoon genoeg bevonden voor het zwemonderdeel van de triatlon. Vier Nederlandse triatleten komen in actie in Parijs. Bij de vrouwen zijn dat Rachel Klamer en Maya Kingma en bij de mannen Mitch Kolkman en Richard Murray.