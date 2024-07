Hamas-leider Haniyeh gedood in Iraanse hoofdstad Teheran

De hoogste leider van Hamas, Ismail Haniyeh, is gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. De militante beweging heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Vanuit Israël is nog niet gereageerd op het nieuws.

Haniyeh is sinds 2017 de politieke leider van Hamas. Hij verliet de Gazastrook in 2019 en leefde in ballingschap in Qatar. De Hamas-leider was in Teheran voor de beëdiging van de Iraanse president Masoud Pezeshkian, samen met andere Hamas-functionarissen.

Hamas spreekt van een "een zionistische luchtaanval op zijn woning in Teheran, nadat hij aanwezig was geweest bij de inauguratie van de nieuwe president van Iran". Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde is ook een van Haniyehs lijfwachten gedood. Meer details over de aanslag zijn nog niet bekendgemaakt.

Het is nog onduidelijk wie er achter de moordaanslag zit, maar premier Netanyahu zei eerder dat Haniyeh zal worden gedood. Haniyeh wordt door Israël beschouwd als hoofdverantwoordelijke voor de aanslagen in Israël op 7 oktober.

Analisten van de Iraanse staatstelevisie gaven Israël meteen de schuld van de aanval. De Israëlische geheime dienst Mossad wordt verantwoordelijk gehouden voor meerdere liquidaties in Iran. Israël en Iran voeren al jaren een schaduwoorlog. Het Iraanse regime is een bondgenoot van Hamas.