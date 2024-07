Parijs vandaag: Roeit Nederland eerste medaille binnen en Hassan schept duidelijkheid?

Medailllekansen zijn er ook in het triatlon, waar Maya Kingma, Rachel Klamer, Mitch Kolkman en Richard Murray in actie komen. Lang was het onzeker of de olympische triatlon door kon gaan vanwege de slechte waterkwaliteit in de Seine, maar woensdagochtend kwam het verlossende woord: de wedstrijd gaat door.

Het was lange tijd altijd onduidelijk of de waterkwaliteit in de Seine goed genoeg zou zijn en of het zwemonderdeel wel doorgang kon vinden. De triatlon zou dan veranderen in een duatlon. Dat zou niet ideaal zijn geweest voor Kolkman, die het zwemmen als zijn sterke onderdeel ziet. Gelukkig voor hem wordt er dus wel gezwommen vandaag.

Vanuit Nederlands oogpunt is er in de atletiek nog een ander vraagteken. Maar er is nieuws op komst: Sifan Hassan maakt om 13.00 uur bekend op welke afstanden ze in Parijs in actie gaat komen. De 31-jarige atlete kwalificeerde zich voor de 1.500 meter, 5.000 meter, 10.000 meter en de marathon.

Zetten zeilers opmars voort?

Door een gebrek aan wind kwam het olympisch zeiltoernooi ook voor de Nederlandse deelnemers traag op gang. Maar gisteren presteerden Luuc van Opzeeland (foilen) en het duo Odile van Aanholt/Annette Duetz (49erFX-klasse) uitstekend door de leiding te pakken.