Parijs vandaag: Hassan schept duidelijkheid en roeit Nederland eerste medaille binnen?

Verder staan turners Casimir Schmidt en Frank Rijken in de finale van de meerkamp en werken de waterpolosters (tegen Australië), hockeyers (tegen Duitsland) en hockeysters (tegen China), 3x3-basketballers (tegen Letland) en beachvolleyballers groepsduels af.

Naast teamsporters komen er ook individuele sporters in actie namens Nederland: tafeltennisster Britt Eerland staat in de derde ronde, kanovaarster Lena Teunissen hoopt de finale van de slalom te halen, handboogschutter Quinty Roeffen staat in de eerste ronde van het individuele toernooi.

In het judo is het na vier uitgeschakelde Nederlanders de beurt aan Noël van 't End (-90 kilo) en Sanne van Dijke (-70 kilo). Als ze de ochtend goed doorkomen, staan ze 's avonds in de wedstrijden om de medailles.

Tot slot komt ook Chelsey Heijnen weer in actie, zij staat in de kwartfinales van het bokstoernooi in de klasse tot 60 kilogram.

Tennis: alleen nog Nederlanders in dubbelspel

In het enkelspel zitten de Spelen er vanuit Nederlands perspectief al even op, maar in het gemengd dubbelspel liggen er nog kansen. Demi Schuurs en Wesley Koolhof spelen in de kwartfinales tegen Andrea Vavassori en Sara Errani uit Italië.

Nederland pakte 24 jaar geleden voor het laatste een medaille bij het tennis. Miriam Oremans en Kristie Boogert verloren in Sydney de vrouwendubbelfinale van Venus en Serena Williams.