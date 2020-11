Utrecht akkoord met vertrek Van den Brom; Genk wil coach snel binnenhalen

Het management van Van den Brom verwacht dan ook dat de overgang voor het weekend rondkomt. Dat betekent dat Van den Brom zondag tegen Ajax - in de Domstad de wedstrijd van het jaar - niet meer op de bank zit.

Beide clubs hebben al een akkoord bereikt over een afkoopsom. Genk en Van den Brom willen nu snel doorpakken en ook samen tot overeenstemming te komen over de voorwaarden van het contract.

Racing Genk werd in 2019 jaar kampioen van België en bezet momenteel de zevende plaats in de Jupiler Pro League. Trainer Jess Thorup vertrok onlangs naar het Deense FC Kopenhagen.

Van den Brom was al eerder trainer in België. Met Anderlecht werd hij in 2013 kampioen en won hij ook twee keer de Super Cup.

Goede uitvlucht?

Het kan zijn dat Utrecht niet rouwig is om het vertrek van Van den Brom. Onder hem is er wederom een zwakke seizoenstart (achtste plaats), terwijl eigenaar Frans van Seumeren miljoenen spendeert om de top aan te vallen. Afgelopen seizoen werd wel de bekerfinale bereikt, maar vanwege de coronapandemie werd die wedstrijd niet gespeeld.

Utrecht speelde dit eredivisieseizoen drie van zijn zes duels gelijk en leed afgelopen weekend bij Heracles Almelo zijn eerste nederlaag van het seizoen.