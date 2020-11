Genk meldt zich; vertrek coach Van den Brom bij Utrecht aanstaande

Drie dagen voor de belangrijke thuiswedstrijd tegen Ajax heeft het er alle schijn van dat FC Utrecht trainer John van den Brom kwijtraakt aan het Belgische Racing Genk.

Meerdere bronnen laten aan de NOS weten dat beide partijen met elkaar in gesprek zijn over een afkoopsom. De Belgische krant Het Laatste Nieuws meldt zelfs dat er al een akkoord is bereikt.

Van den Brom ziet de overgang zitten, maar ook hij moet nog tot overeenstemming komen met Genk.

Waarschijnlijk nog op de bank tegen Ajax

Het management van Van den Brom verwacht niet dat de overgang voor het weekend rondkomt. Dat betekent dat Van den Brom zondag tegen Ajax - in de Domstad de wedstrijd van het jaar - nog op de bank zou kunnen zitten.