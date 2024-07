Griekspoor en Koolhof pas in supertiebreak ten onder tegen Nadal en Alcaraz

Net geen stunt voor Tallon Griekspoor en Wesley Koolhof op het olympisch tennistoernooi. In de tweede ronde van het dubbelspel bleken ze niet opgewassen tegen het Spaanse topduo Carlos Alcaraz-Rafael Nadal: 6-4, 6-7 (2), 10-2.

Het publiek in Court Suzanne Lenglen, het tweede stadion van Roland Garros, was zwaar op de hand van de Spanjaarden. Met grote regelmaat werd er luidkeels "Rafa, Rafa!", gescandeerd.

De 38-jarige Nadal is op zijn geliefde Parijse gravel immers bezig aan een van de laatste kunstjes in zijn carrière. De 22-voudig grandslamwinnaar heeft nog steeds niet besloten wanneer hij precies gaat stoppen, maar fysiek gezien is hij niet meer zo goed en soepel als voorheen.

Nadalcaraz

Dat bleek gisteren in het enkelspel, waar hij een maatje te klein was voor rivaal en generatiegenoot Novak Djokovic (6-1, 6-4). In het dubbelspel hoopt hij aan de zijde van het pas 21-jarige supertalent Alcaraz nog een kroon op zijn glansrijke carrière te zetten.